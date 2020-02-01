Исполнение нацпроектов будет контролировать единая информационно-аналитическая система

| Фото: портал «Будущее России. Национальные проекты» | Фото: портал «Будущее России. Национальные проекты»

Исполнение национальных проектов в России будет контролировать единая информационно-аналитическая система.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в систему войдут данные со всех ведомств, что позволит видеть общую картину исполнения нацпроектов и вести мониторинг в режиме онлайн. Информация будет поступать из таких источников, как казначейство, электронный бюджет, данные ведомств и министерств и других. Первая рабочая версия системы появится не позднее 31 июля.

Уровень цифровизации в Тюменской области, по данным государственного автономного учреждения дополнительного образования "Региональный информационно-образовательный центр", на сегодняшний день позволяет осуществлять автоматизированный мониторинг развития множества отраслей и реализации различных проектов на базе информационно-аналитической системы Тюменской области.

Так, в 2019 году выполнена интеграция АИС "Мониторинг показателей цифрового неравенства" с информационно-аналитической системой Тюменской области с целью получения оперативных данных и аналитики о ходе реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура", в частности, о ходе подключения социально значимых объектов к сети Интернет.

Новые национальные проекты федерального масштаба, приняты в России в 2018 году, и разработаны по трём направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", устанавливающий и утверждающий национальные проекты России.

Опосредованно являются преемниками приоритетных национальных проектов России, принятых в 2005 году.

По направлению "Человеческий капитал" реализуется четыре проекта: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура".

По направлению "Комфортная среда для жизни" реализуется три нацпроекта: "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жильё и городская среда", "Экология".

По направлению "Экономический рост" реализуется шесть проектов: "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".