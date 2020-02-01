Набор участников фестиваля гигантской продукции в Ялуторовске продолжается

| Фото: "Культурный центр «Арт-Вояж» | Ялуторовск" во ВКонтакте | Фото: "Культурный центр «Арт-Вояж» | Ялуторовск" во ВКонтакте

Прием заявок на фестиваль-дегустацию гигантской продукции "Ялуторовская гигантомания", который откроется на Сретенской площади в Ялуторовске 1 марта в 12 часов, продолжается.

На данный момент, как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска, о своем желании принять участие в фестивале сообщили пять производителей региона. Известно, что некоторые предприятия планируют представить гостям праздника 150-килограммовый холодец, большой фаршированный рулет.

Желающие показать свою гигантскую продукцию еще успевают отправить заявки. Принять участие в конкурсе могут предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области и других регионов России.

Заявку необходимо подать до 20 февраля. Можно прислать письмо на электронную почту (artvoyag72@ail.ru) с пометкой "Фестиваль гигантомания", отправить по факсу (8 (34535) 3-96-36) или во Дворец культуры по адресу: Ялуторовск, ул. Революции, 44. Заявки принимают и в комитете по культуре и туризму администрации города по телефону: 8(34535) 3-20-29, электронной почте: yal.kultura@mail.ru. Победитель конкурса получит 30 тыс. рублей.

Напомним, впервые фестиваль гигантов прошел в Ялуторовске в 2017 году. В нем приняли участие пять производителей города. Они представили свою гигантскую продукцию — 200-килограммовый торт, шестиметровую колбасу, огромных размеров манник и рыбный пирог, большое мороженое.

В 2018 году фестиваль вышел на региональный уровень. Участие уже приняли 11 производителей Тюменской области.

Инна Пахомова