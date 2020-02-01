Тюмень может стать площадкой для прослушивания участников "Живой классики"

| Фото: пресс-служба фонда "Живая классика" | Фото: пресс-служба фонда "Живая классика"

В 30 регионах России во время регионального финала конкурса юных чтецов "Живая классика" пройдут прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны – Театральный институт им. Бориса Щукина в Москве.

Какие именно регионы буду принимать педагогов из театрального института, определит голосование на сайте проекта, сообщает пресс-служба фонда "Живая классика".

Проголосовать за свой регион может любой зарегистрировавшийся на сайте пользователь до 21 февраля. Принять участие в прослушиваниях смогут чтецы-старшеклассники, отобранные жюри в том числе и во время школьного этапа. Лучшие чтецы, отмеченные педагогами театрального института, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.

"Живая классика" раскрывает таланты, учит эмпатии и глубине. Литература для школьников становится больше, чем школьный предмет, выходит за границы учебника и класса. Конкурс учит нас и наших детей той самой функциональной грамотности – пониманию того, как использовать школьные знания в реальной жизни", - рассказала директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.