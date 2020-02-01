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Лекцию о военно-исторической реконструкции прочтут в музее "Дом Машарова"

Общество, 08:12 20 февраля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Лекция "Военно-историческая реконструкция: история и современность" начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 23 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.

Лекцию прочтет кандидат исторических наук, один из мастеров, создающих военно-исторические реконструкции Олег Комар.

"Движение исторической реконструкции возникло в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Как правило, воссоздавались целые костюмы, доспехи, оружие и бытовые принадлежности. Одним из ответвлений движения стала военно-историческая реконструкция, и теперь мы можем не только узнать, как выглядел средневековый воин, но и примерить его доспехи", — рассказали в музее "Дом Машарова".

Олег Комар раскроет секреты создания доспехов позднего Средневековья (XIV—XV вв.) и раннего Нового времени (XVI—XVII века).

Вход на лекцию свободный. Возрастная категория: 12+.

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# Дом Машарова , история , лекция , музей

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