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"Тюменьхиммаш" провел масштабную модернизацию

Экономика, 14:37 19 февраля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

На базе бывшего завода "Сибнефтегазмаш" компания ООО "Тюменьхиммаш" реализовала проект по изготовлению емкостей. Поддержка составила около 19 млн рублей, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Были модернизированы основные производственные линии, а также приобретено новое сварочное оборудование, которое позволило уменьшить цикл изготовления продукции.

"Полная модернизация завершена в январе 2020 года, это позволило создать сто пятьдесят новых рабочих мест", - рассказал генеральный директор фонда Инвестиционное агентство Тюменской области Андрей Шальнев.

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# инвестиционное агентство , модернизация , производство

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