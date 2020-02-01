В среде инвалидов Тюменской области произошел скандал

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В среде инвалидов Тюменской области произошел скандал. Это случилось на заседании рабочей группы 18 февраля, где обсуждались предложения для губернатора Александра Моора по совершенствованию областного законодательства и нормативно-правовых актов, касающихся улучшения жизни инвалидов.

Как рассказал председатель Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Евгений Кравченко, инвалиды объединились и выступили против Андрея Романова, обвинив его в корысти. "Романов не идет на контакт с нашей организацией. Мы ему предлагали стать ее членом, участвовать от имени организации - ему это неинтересно. Его не волнуют проблемы инвалидов в целом, его не волнуют наши системные вопросы, а интересует лишь личная материальная выгода. Мало того, что он дискредитирует нашу работу, он шантажирует органы власти, угрожая голодовками, митингами, акциями", - сказал Кравченко.

Участники заседания сошлись во мнении, что Андрей Романов вводит их в заблуждение, а потом привлекает для участия в акциях и расценили это, как шантаж.

Председатель Тюменской областной организации "Всероссийское общество слепых" Галина Тунгусова отметила, что инвалиды собираются уже неоднократно по поводу выступлений, заявлений и предложений инвалида второй группы Андрея Романова, который объявил себя правозащитником. Она высказал свое мнение: "Он решает собственные проблемы, своей семьи и сына. Говорить продуктивно с членами комиссии он отказывается, выбрав путь контролера. Товарищ Романов от участия в решении социальных проблем отстраняется".

Люди с ограниченными возможностями здоровья успешно реализуют себя в профессии, в жизни. Как подчеркнула председатель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Наталья Буракевич, есть инвалиды II группы, которые берут ипотеку, приобретают недвижимость, у них хорошая работа, пенсия. "Никто никогда не устраивает митинги и не жалуется. Здесь, я считаю, Романов преследует именно свои корыстные цели. Он так и заявил, что не выступает от общества других инвалидов, чтобы им помочь".

Участники заседания рабочей группы сошлись во мнении, что если ты инвалид, это не значит, что должен везде ходить, пороги обивать и жаловаться, а если есть проблемы, то необходимо продуктивно готовить по ним предложения и решать насущные вопросы.

По итогам заседания участники рабочей группы в составе инвалидов, общественников, представителей органов исполнительной власти региона и правозащитных структур подготовили ряд предложений по предоставлению федеральных земель нуждающимся категориям, возможности увеличения имущественного ценза и приняли решение изучить опыт других регионов в этих вопросах.