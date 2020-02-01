Областная научная библиотека празднует столетие

| Фото: областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева | Фото: областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева

Череда юбилейных мероприятий к 100-летию областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева стартует 16 марта в 15 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

В этот день пройдет презентация выставки "Библиотека ближе, чем ты думаешь" и открытие выставки "Фотолетопись. Время, события, люди… 1920-2020 гг.". На первой библиотекари представят архивные документы об истории развития библиотечного дела в Тюмени, книги с автографами писателей, фотографии, экспонаты из личных архивов сотрудников библиотеки. Вторая покажет фотоисторию библиотеки.

В апреле, мае и июне пройдут дни открытых дверей "Не проходите мимо". Читатели смогут принять участие в различных розыгрышах, получить эксклюзивные электронные читательские билеты с логотипом юбилея, побывать в секретных помещениях библиотеки, увидеть самую редкую и самую старинную книгу, узнать тайны и легенды библиотеки.

В апреле стартует марафон литературных юбилеев писателей и поэтов, который продлится до ноября.

На флешмоб "Обними библиотеку" всех желающих приглашают в Общероссийский день библиотек 27 мая. Взявшись за руки, участники встанут в символический хоровод, окольцуют здание библиотеки и поздравят именинницу.

На летних каникулах дети и подростки примут участие в проекте "Библиотека для поколения "Next", который готовит для ребят игровые и познавательные программы, творческий конкурс рисунков и комиксов "Библиотека моей мечты".

Третьи Шестаковские чтения пройдут для специалистов библиотек, ученых, студентов и краеведов в октябре.

В течение года будет создана книга поздравлений "Сто лет – одной семьей", на страницах которой читатели, друзья и партнеры библиотеки оставят свои поздравления.

Полную информацию о проводимых мероприятий можно посмотреть на сайте библиотеки.