Областная научная библиотека празднует столетие
Череда юбилейных мероприятий к 100-летию областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева стартует 16 марта в 15 часов, сообщает пресс-служба учреждения.
В этот день пройдет презентация выставки "Библиотека ближе, чем ты думаешь" и открытие выставки "Фотолетопись. Время, события, люди… 1920-2020 гг.". На первой библиотекари представят архивные документы об истории развития библиотечного дела в Тюмени, книги с автографами писателей, фотографии, экспонаты из личных архивов сотрудников библиотеки. Вторая покажет фотоисторию библиотеки.
В апреле, мае и июне пройдут дни открытых дверей "Не проходите мимо". Читатели смогут принять участие в различных розыгрышах, получить эксклюзивные электронные читательские билеты с логотипом юбилея, побывать в секретных помещениях библиотеки, увидеть самую редкую и самую старинную книгу, узнать тайны и легенды библиотеки.
В апреле стартует марафон литературных юбилеев писателей и поэтов, который продлится до ноября.
На флешмоб "Обними библиотеку" всех желающих приглашают в Общероссийский день библиотек 27 мая. Взявшись за руки, участники встанут в символический хоровод, окольцуют здание библиотеки и поздравят именинницу.
На летних каникулах дети и подростки примут участие в проекте "Библиотека для поколения "Next", который готовит для ребят игровые и познавательные программы, творческий конкурс рисунков и комиксов "Библиотека моей мечты".
Третьи Шестаковские чтения пройдут для специалистов библиотек, ученых, студентов и краеведов в октябре.
В течение года будет создана книга поздравлений "Сто лет – одной семьей", на страницах которой читатели, друзья и партнеры библиотеки оставят свои поздравления.
Полную информацию о проводимых мероприятий можно посмотреть на сайте библиотеки.