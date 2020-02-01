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Жителей Заводоуковска приглашают принять участие в интернет-акции "По зову сердца"

Общество, 12:25 19 февраля 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

О старте интернет-акции "По зову сердца" объявил Заводоуковский культурно-досуговый центр. Принять участие в ней могут старшая детсадовская группа, школьники начальных классов, старшеклассники.

"Мы планируем оборудовать тематическую фотозону. Съемки не ограничатся одним днем. Желающих принять участие в акции пригласят на интервью в фотозоны, они должны будут рассказать о своих прабабушках и прадедушках, которые воевали. Дети расскажут о том, что для них значит День Победы, и поздравят ветеранов. На съемки участники могут захватить фотографии прошедших войну родственников", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по методике клубной работы Заводоуковского культурно-досугового центра Елена Вараксина.

Согласно задумке, это будут небольшие ролики, они должны подойти для Instagram. Продолжительность каждого составит примерно 50 секунд.

"Уже поступают первые заявки. Пока четыре желающих. Мы планируем запускать рубрику с апреля. Ролики будем публиковать в социальных сетях нашего культурно-досугового центра. Мы представлены во всех соцсетях. Планируем выставить в культурно-досуговом центре инсталляцию "Война глазами детей". Здесь будет стоять экран, на котором в постоянном режиме будут транслироваться эти видеооткрытки", — добавила Елена Вараксина.

Чтобы принять участие в акции, жители Заводоуковска могут оставить заявку по телефону: 8 (34542) 6-08-25. Также можно отправить личное сообщение в официальных группах культурно-досугового центра.

Инна Пахомова

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# акция , ветераны , видео , День Победы , дети , Интернет , праздник

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