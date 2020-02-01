Форум карьерных траекторий впервые пройдет в Тюмени

| Фото: мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Первый форум карьерных траекторий состоится в Тюмени 14 марта в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а). Его участникам расскажут, какие специалисты востребованы на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

На форуме встретятся соискатели и работодатели ведущих компаний города. Подать заявки на участие можно до 13 марта. Организаторы приглашают на форум старшеклассников, студентов и работающую молодежь.

В течение пяти часов участникам предложат лекции-диалоги с федеральными и региональными экспертами, тренинги, игры по развитию гибких навыков и интерактивные зоны.

"Основная задача проекта – показать современному молодому человеку возможности развития и изменения профессиональной траектории в любой момент времени. Мы помогаем ему в этом и предоставляем конкретные инструменты, которые способствуют профессиональному самоопределению. Форум станет отправной точкой комплексной программы стажировок, в рамках которой участники смогут поработать в топовых компаниях города, попробовать свои силы в той или иной отрасли", - рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Проект - победитель конкурса Фонда президентских грантов, его реализует мультицентр "Моя территория". Участие в форуме бесплатное.