  • 20 февраля 202020.02.2020четверг
  • USD63,6873
    EUR68,7823
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Форум карьерных траекторий впервые пройдет в Тюмени

Общество, 10:00 20 февраля 2020

мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Первый форум карьерных траекторий состоится в Тюмени 14 марта в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а). Его участникам расскажут, какие специалисты востребованы на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

На форуме встретятся соискатели и работодатели ведущих компаний города. Подать заявки на участие можно до 13 марта. Организаторы приглашают на форум старшеклассников, студентов и работающую молодежь.

В течение пяти часов участникам предложат лекции-диалоги с федеральными и региональными экспертами, тренинги, игры по развитию гибких навыков и интерактивные зоны.

"Основная задача проекта – показать современному молодому человеку возможности развития и изменения профессиональной траектории в любой момент времени. Мы помогаем ему в этом и предоставляем конкретные инструменты, которые способствуют профессиональному самоопределению. Форум станет отправной точкой комплексной программы стажировок, в рамках которой участники смогут поработать в топовых компаниях города, попробовать свои силы в той или иной отрасли", - рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Проект - победитель конкурса Фонда президентских грантов, его реализует мультицентр "Моя территория". Участие в форуме бесплатное.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карьера , президентский грант

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 20.02.2020Выставка ретроавтомобилей откроется на акции #СпецоперацияЛед в Тюмени
11:40 20.02.2020Проект уникального парка для собак разрабатывают ландшафтные архитекторы ТюмГУ
11:29 20.02.2020Для зрителей "Спецоперации лед" парковка на верхнем ярусе набережной будет бесплатной
10:56 20.02.2020Виктор Шмидт проведет прием жителей Викуловского и Сорокинского районов