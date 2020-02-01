Тюменец предстанет перед судом за фиктивные сайты по продаже театральных билетов

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело в отношении 22-летнего тюменца, создавшего фиктивные сайты по продаже и бронированию театральных билетов, направили в суд, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Злоумышленник создал четыре таких интернет-портала. Затем он зарегистрировал в социальной сети более десяти страниц на вымышленные женские имена. От имени несуществующих девушек тюменец знакомился с мужчинами, проживающими в разных городах страны. После недолгой переписки фигурант предлагал совместный поход в театр и направлял ссылки на созданные им сайты для приобретения билетов.

Создатель фейковых сайтов обманул 11 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тольятти, Кирова, Красноярска и Иркутска. Доход злоумышленника составил 44 тыс. рублей.

"Не получив заказанных билетов, несколько граждан обратились с вопросами к подозреваемому. Предвидя подобное развитие событий, молодой человек создал фиктивный сайт технической поддержки и рекомендовал его потерпевшим. Обратившимся на этот портал с просьбой о возврате денег предлагалось указать полные реквизиты банковских карт. Завладев личными данными четырех граждан, тюменец перевел с их счетов на номера мобильных телефонов более 13 тысяч рублей", — рассказали в региональном управлении МВД России.

Подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступлений по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража", ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Свою вину он полностью признал.