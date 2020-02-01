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Строительство школы продолжается в деревне Ушаково

Общество, 16:05 19 февраля 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство школы продолжается в д. Ушаково Тюменского района. Завершено устройство свайного основания, в настоящее время выполняют устройство ростверков. С 24 февраля они приступят к возведению стен подвального помещения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство школы в д. Ушаково был заключен в конце января 2020 года. Новое учреждение расположится в микрорайоне "Молодежный" и будет аналогично строящимся объектам в Казарово (Тюмень) и в с. Уват (Уватский район).

В здании общей площадью более 8 тыс. кв. м разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Всего в рамках реализации национального проекта "Образование" в Тюменской области строятся шесть школ: четыре в Тюмени, по одной в с. Епанчина Тобольского района и с. Уват. В 2020 году начнется строительство еще 10 школ.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство школ

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