Сумки-шоперы сшили из театральных баннеров в Тюмени

| Фото: Молодежный театральный центр "Космос" | Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

Линейку сумок-шоперов из баннеров запустил молодежный театральный центр "Космос". Зрители смогут получить их бесплатно, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

"Каждый месяц "Космос" заказывает пять-семь баннеров для анонсирования спектаклей и проектов. Когда срок службы заканчивается, их перерабатывают или перевозят на склад. Чтобы поддержать движение осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде, команда "Космоса" решила дать баннерам вторую жизнь. Появилась идея создать серию стильных сумок-шоперов", — рассказала пресс-секретарь молодежного театрального центра "Космос" Марина Нефедова.

Автором замысла и создателем проекта стала художественный руководитель театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина. Она вспомнила, как несколько лет назад "Гоголь-центр" выпустил коллекцию с поясными сумками из своих баннеров.

| Фото: Молодежный театральный центр "Космос" | Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

"Идея подхватить движение переработки возникала сама собой, тем более что порой картинки такие крутые, что хотелось бы дать им вторую жизнь. И плюс ко всему это хорошо влияет на экологию. Для создания сумок можно использовать абсолютно любые баннеры. Мы уже обдумываем идею расширения серии нашей продукции до поясных сумок, рюкзаков, сумок-почтальонов с включением различной фурнитуры, цепей, клепок и ткани", — поделилась Маша Хайбуллина.

Первые экземпляры линейки уже готовы. Запуск полной коллекции пройдет 2 марта, в день рождения "Космоса". Каждая сумка-шопер изготавливается вручную, поэтому дизайн ни одной из них не повторяется.