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Имя "Воспитателя года-2020" назовут в Тюменском районе 28 февраля

Общество, 10:11 20 февраля 2020

пресс-служба главы Тюменского муниципального района | Фото: пресс-служба главы Тюменского муниципального района

Шесть воспитателей детских садов приняли участие в финальных испытаниях конкурса "Воспитатель года-2020", которые прошли в рамках традиционного конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп" в Тюменском районе, сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального района.

Конкурс проходил в течение двух дней на базе структурного подразделения Новотарманской школы. В финале приняли участие шесть лучших воспитателей детских садов Тюменского района, прошедшие предварительный отбор.

Финалисты провели педагогическое мероприятие с детьми и мастер-класс. "Конкурсные испытания позволили каждому из шести претендентов на победу открыть в себе новые возможности для самосовершенствования и самореализации. Традиционно педагоги продемонстрировали профессионализм, артистизм и творческий подход в работе с детьми", — рассказали в пресс-службе главы.

пресс-служба главы Тюменского муниципального района | Фото: пресс-служба главы Тюменского муниципального района

Конкурсантов активно поддерживали коллеги и родительское сообщество. Так, заместитель заведующего Каскаринского детского сада "Золотой петушок" Залия Шаяхметова, одержавшая победу в 2019 году, подготовила видеоролик с пожеланиями и словами напутствия в адрес участников 2020 года.

Итоги конкурса подведут 28 февраля.

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# воспитатели , конкурс , обучение

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