Тюменцев зовут на показ фильма "В бой идут одни "старики"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Показ кинофильма "В бой идут одни "старики", приуроченный ко Дню защитника Отечества, стартует в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр.1) 21 февраля в 19 часов.

Помимо кинопоказа для зрителей подготовили две интерактивные площадки. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Кинотеатр "Родина" Юрий Саранчов, на мероприятие пригласили представителей центра патриотического воспитания "Достойный выбор". Так, помимо показа известной советской художественной киноленты гостей ждет турнир на радиоуправляемых танках и возможность проверить уровень знаний по основам военной службы, например, предложат разобрать и собрать автомат.

По словам Юрия Саранчова, забронировано уже 110 мест. Желающие посетить мероприятие должны зарегистрироваться по ссылке до 20 февраля.

"Проекту "Кинотеатр "Родина" исполнилось уже три года, но он был приостановлен. Грядущий показ по счету 16-й, но если считать после перерыва, то он третий. Также после перерыва на полтора года почти полностью обновилась команда организаторов. Показы проводили в седьмом корпусе Тюменского индустриального университета. В среднем на мероприятия приходят чуть более ста человек", — поделился руководитель проекта "Кинотеатр "Родина".

Инна Пахомова