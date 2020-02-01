Соблюдение правил перевозки детей проверили в Ялуторовске и Исетском районе

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Восемь водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей без специального детского удерживающего устройства по итогам массовой проверки, которая прошла в Ялуторовске и в Исетском, сообщает администрация Исетского района.

Инспекторы ГИБДД дежурили около дошкольных и общеобразовательных организаций, спорткомплексов и школ искусств и проверяли все прибывающие автомобили. Вместе с педагогами учреждений и членами родительского комитета они провели разъяснительную работу с родителями и детьми.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить детей до 12 лет на машинах можно только с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Нарушителей привлекают к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях России. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3 тыс. рублей.