Тюменские аграрии получают солидную господдержку

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Более 1 млрд 173 млн рублей составил объем государственной поддержки производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции в Тюменской области в 2019 году.

Об этом говорится в информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы.

Основное направление господдержки - модернизация и техническое перевооружение производств. Животноводческим предприятиям на эти цели было выделено свыше 55,8 млн рублей, предприятиям по производству яиц - более 358,8 млн рублей, растениеводческим хозяйствам - свыше 445,4 млн рублей, переработчикам молока - свыше 21,3 млн рублей. Тюменские предприятия, работающие в сфере рыборазведения и рыбопереработки, получили более 43 млн рублей.

На техническое и технологическое оснащение создаваемых в регионе производств переработки картофеля было выделено более 159,2 млн рублей, на модернизацию птицеводческих предприятий бройлерного направления - свыше 86,2 млн рублей.

Кроме того, на возмещения части затрат по доставке сельскохозяйственной и продовольственной продукции для участия в выставках-ярмарках, организуемых в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, тюменским предприятиям было выделено более 3 млн рублей.

Системная и целенаправленная государственная поддержка тюменским производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции оказывается в рамках региональной программы "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013-2025 годы.

Евгений Бабенко