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Правовой квест прошли школьники Исетского района

Общество, 14:52 20 февраля 2020

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Квест "Подросток и закон" организовали для школьников специалисты Молодежного центра и сотрудники отдела образования Исетского района в молодежном центре, сообщает администрация муниципалитета.

Учащиеся 5-9 классов девяти школ района выполняли интеллектуальные задания. Ребята отвечали на вопросы теста, решали ребусы, сопоставляли вопросы и правильные ответы, а также разгадывали кроссворды и играли в эмоционального крокодила.

На каждой станции команды зарабатывали баллы. По итогам квеста первое место заняли школьники Шороховской школы, второе завоевали ученики Коммунаровской школы, на третьем - ребята из Исетской школы №2.

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# квест , правовая грамотность

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