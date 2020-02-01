Правовой квест прошли школьники Исетского района

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Квест "Подросток и закон" организовали для школьников специалисты Молодежного центра и сотрудники отдела образования Исетского района в молодежном центре, сообщает администрация муниципалитета.

Учащиеся 5-9 классов девяти школ района выполняли интеллектуальные задания. Ребята отвечали на вопросы теста, решали ребусы, сопоставляли вопросы и правильные ответы, а также разгадывали кроссворды и играли в эмоционального крокодила.

На каждой станции команды зарабатывали баллы. По итогам квеста первое место заняли школьники Шороховской школы, второе завоевали ученики Коммунаровской школы, на третьем - ребята из Исетской школы №2.