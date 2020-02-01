Международные соревнования может принимать спортивный центр "Олимпия" в Тюмени

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Соревнования разного уровня, в том числе международные, могут проводиться в спортивном центре "Олимпия". В центре получили официальное подтверждение из Министерства спорта России о внесении сведений об объекте во Всероссийский реестр объектов спорта, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Олимпия" действует почти полгода. По данным лабораторных испытаний комплекс полностью соответствует нормам СанПиН (плавательный бассейн: устройство, эксплуатация и качество воды; микроклимат; питьевая вода; искусственное освещение). Получен сертификат соответствия требованиям безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий.

Здесь проходят спортивные состязания, семинары и тренинги с приглашением именитых спикеров, спартакиады и другие мероприятия регионального и всероссийского масштаба. На базе центра проходят занятия для студентов, залы и бассейн на бесплатно посещают представители спортивных федераций различных видов спорта и спортшкол Тюмени, в том числе дети с ограниченными возможностями.

Особое направление работы – детские занятия по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, разным видам единоборств, мини-футболу и многим другим направлениям.

"Олимпия" открыта для горожан и гостей Тюмени. Здесь предлагают абонементы с различным наполнением: неограниченное посещение 25-метрового плавательного бассейна; посещение тренажерного зала с современным фитнес-оборудованием, кардиозоной и студией для проведения индивидуальных тренировок; более 20 видов групповых программ с профессиональными тренерами.

Центр работает с 7 до 23 часов 45 минут по будням и с 9 до 22 часов по выходным.