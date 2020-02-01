В ТюмГУ стартовала заявочная кампания для желающих учиться во французских вузах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений от студентов и магистрантов на участие в программе международной академической мобильности начался в ТюмГУ. Желающим поехать по программе обмена во Францию в 2020-2021 учебном году необходимо до 15 марта подать в Региональный центр франко-российского сотрудничества заявление и пакет документов на участие в конкурсе, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ТюмГУ имеет договоры о сотрудничестве с Университетом Страсбурга (Институт политических наук, Школа менеджмента, Факультет физики и инженерии), Университетом Тулузы – Жан Жорес и Университетом Лотарингии. В Тюменском госуниверситете действуют программы двойных дипломов с французскими вузами по лингвистике, экономике, юриспруденции, менеджменту, математике.

Студенты, успешно прошедшие конкурсный отбор, должны подготовить персональное досье на французском языке и пройти процедуру регистрации в Кампюс Франс для зачисления во французский вуз и получения учебной визы.

Чтобы правильно оформить документы, для участников программы обмена проведут тренинги. Повысить свой уровень знания французского языка для успешного обучения во Франции можно на курсах, которые предлагает Региональный центр франко-российского сотрудничества ТюмГУ.

"Академическая студенческая мобильность способствует развитию научного и образовательного потенциала университетов и укреплению франко-российских дружеских отношений. Программа студенческого обмена предполагает обучение во французском вузе в течение одного-двух учебных семестров", – говорят специалисты Регионального центра франко-российского сотрудничества ТюмГУ.

Французские студенты, изучающие русский язык и русскую культуру во Франции, тоже принимают участие в программах студенческого обмена в своих вузах и приезжают на обучение в ТюмГУ.

Подробную информацию по программе студенческого обмена с французскими вузами можно получить в Региональном центре франко-российского сотрудничества (ул. Семакова, 18, офис 307), по телефону 59-74-34 и e-mail crcfr.uet@gmail.com.