Протест Романова провалился - тюменские инвалиды не поддержали его

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Тюменцы проигнорировали попытку самозваного общественника Андрея Романова организовать протестную акцию, направленную, якобы, на защиту интересов инвалидов и многодетных семей.

На главной площади областного центра Романову удалось собрать лишь пару десятков человек. Таким образом, его лидерские амбиции остались неудовлетворенными.

Среди участников митинга оказалась лишь одна семья инвалидов, а также несколько многодетных матерей. Это видно на прямой трансляции акции, которую провела председатель женского союза "Надежда России" Татьяна Казанцева.

Те, кто вышли на площадь, считают, что их личные жилищные проблемы недостаточно оперативно решаются. При этом многодетные матери признают, что зачастую все упирается в несовершенство законодательства.

Одна из участниц митинга, многодетная мать, попавшая в трудную жизненную ситуацию, поблагодарила фракцию партии "Единая Россия" в Тюменской областной думе и ее руководителя Андрея Артюхова за помощь в решении проблем с ипотекой. Однако, по ее словам, окончательное решение вопроса с банком упирается в бюрократические проволочки.

Митинг прошел в спокойной обстановке и не привлек внимания жителей областного центра.

Напомним, ранее Андрею Романову резко отказали в доверии и поддержке сразу три крупные общественные организации инвалидов, реально защищающие права и интересы этой категории людей - областные организации Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих.

Благодаря здравому смыслу тюменцев Романов в очередной раз остался не у дел.

Евгений Бабенко