Новый закон установил правила вольерной охоты

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Закон, устанавливающий условия охоты на животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, подписал Владимир Путин 18 февраля, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее проведение данных видов охоты не было регламентировано на законодательном уровне.

Закон определяет, что документом, на основании которого ведется любительская и спортивная охота, будет путевка (документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), выдаваемая охотнику от лица охотпользователя, на территории которого расположен вольер.

Также предусмотрено, что на отношения, связанные с использованием охотничьих ресурсов, являющихся собственностью охотпользователей и содержащихся в вольере, не будут распространяться правила охоты и требования закона об охоте, касающиеся лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов. При этом Минприроды России будет вправе устанавливать требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, а также при необходимости вводить на нее ограничения.

Для безопасности граждан будут допускать на участки с вольерами только с разрешения владельца охотничьих угодий.

По закону оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства для вольерной охоты осуществляются юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны быть официально зарегистрированными, а также иметь охотхозяйственное соглашение и разрешение уполномоченного органа. Предназначенные для вольерной охоты животные должны находиться в их собственности. У лиц, которые не соответствуют предъявляемым требованиям, разрешения могут быть отозваны.