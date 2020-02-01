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Студенты ТИУ успешно выступили на международной конференции в Татарстане

Общество, 17:36 20 февраля 2020

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Диплом второй степени в секции "Геофизика и геоинформационные технологии" получил студент Института геологии и нефтегазодобычи Иван Переплеткин IV международной конференции Tatarstan UpExPro. Мероприятие прошло в Казанском (Приволжском) федеральном университете под эгидой студенческого объединения инженеров-нефтяников SPE, сообщает ТИУ.

Участие в конференции также принял обучающийся Высшей инженерной школы EG вуза Дмитрий Копылов. Событие собрало более 100 студентов и аспирантов из Казани, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Альметьевска, а также стран ближнего зарубежья. Они представили доклады по актуальным проблемам и перспективам развития нефтегазовой отрасли.

Иван Переплёткин выступал с работой по комплексированию геофизических методов с целью оптимизации работ в районах распространения многолетней мерзлоты. Студент отметил, что программа конференции была насыщенной и включала лекции молодых приглашенных специалистов, интеллектуальные игры, а также экскурсии по Казани, музею и лабораториям КФУ.

Состоялись дебаты Petrobattle. Команды за ограниченное время высказали свою точку зрения по спорному вопросу: смогут ли альтернативные источники энергии полностью вытеснить традиционные ресурсы к 2060 году. Команда, в состав которой вошли Иван Переплёткин и студенты Санкт-Петербургского горного университета, завоевала третье место.

Студент ВИШ Дмитрий Копылов в мероприятии такого уровня принял участие впервые, он представил доклад в секции "Разработка нефтяных, газовый и газоконденсатных месторождений". Он рассказал экспертам о способах борьбы с водопроявлениями газовых скважин нагнетанием в водонасыщенный пласт с одновременным поддержанием пластового давления.

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# инженеры , конференция , ТИУ

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