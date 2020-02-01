Ординаторы и студенты Тюменского медицинского университета провели квиз по вопросам профилактики ВИЧ

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Интеллектуальную игру "ИзВИЧный вопрос" в формате квиза провели волонтеры-медики Тюменского государственного медицинского университета для студентов Тюменского колледжа экономики, управления и права. Мероприятие прошло в рамках реализации профилактического образовательного проекта при поддержке "Центра профилактики и борьбы со СПИД".

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Программу квиза разработали ассистент кафедры инфекционных болезней с курсами детских инфекций, дерматовенерологии и косметологии Тюменского ГМУ Мария Антонова и ординаторы кафедры Иван Бормотов, Анастасия Федорчук, Дарья Мышленник.

Участники квиза в шести турах ответили на вопросы разной сложности, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции, известным людям с положительным ВИЧ-статусом, а также профилактическим акциям, реализуемым в мире.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Организаторы игры отметили, что студенты хорошо осведомлены в вопросах профилактики ВИЧ и заинтересованы в получении новой информации. Это отразилось на результатах игры. Судьба команд решилась только по результатам последнего тура.

В планах волонтеров-медиков Тюменского ГМУ – работа по адаптации сценария игры для подростков и проведение викторины по профилактике ВИЧ-инфекций в средних образовательных учреждениях города Тюмени.