Сергея Антушева назначили на должность Ишимского межрайонного прокурора

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Старший советник юстиции Сергей Антушев назначен на должность Ишимского межрайонного прокурора. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ, сообщает областная прокуратура.

Сергей Антушев родился в 1980 году в селе Буньково Упоровского района Тюменской области. В 2001 году он успешно окончил обучение в Тюменском юридическом институте. На службу в прокуратуру пришел в 2002 году после работы в органах внутренних дел. Трудился следователем, заместителем прокурора Упоровского района, прокурором Армизонского района. С 2012 года возглавлял прокуратуру Омутинского района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся прокурором Тюменской области. Приказом Генерального прокурора РФ награжден знаком отличия "За верность закону" III степени.

Напомним, прежний Ишимский межрайонный прокурор Евгений Кондрашкин назначен прокурором Калининского округа Тюмени.