Концерт романтической музыки прозвучит в музейном комплексе Словцова

| Фото: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте (архив)

Концерт романтической музыки к 210-летию со дня рождения Фридерика Шопена начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 21 февраля в 18 часов, сообщают организаторы.

Перед собравшимися выступят юные музыканты детской школы искусств, студенты и преподаватели колледжа искусств и Тюменского государственного института культуры. Ведущая концерта – Светлана Бархатова.

Мероприятие пройдет в рамках цикла концертных программ "Тюменский государственный институт культуры представляет".

Вход свободный. Возрастная категория: 0+.