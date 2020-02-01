Сергей Миневцев: социальные вопросы на площадях не решаются

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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев прокомментировал несостоявшуюся акцию в защиту интересов инвалидов.

По словам омбудсмена, он побеседовал практически со всеми, и никто из присутствующих не знал, что по распоряжению губернатора Тюменской области для решения проблем инвалидов создана и действует рабочая группа. По его словам, такое неведение выглядит, как минимум, странно, ведь в состав этой группы входит организатор акции Андрей Романов, именующий себя правозащитником. Миневцев добавил, что группа работает и готовит предложения по имеющимся вопросам, большинство из которых требуют изменений федерального законодательства, поэтому их быстро не решить.

"Я переговорил с многими из присутствующих. Участники не знали о том, что по распоряжению главы региона создана и действует рабочая группа по решению волнующих их проблем, - рассказал Сергей Миневцев. – Я расспросил о проблемах, которые привели их на площадь, пригласил к себе на прием. Ведь ни один из них в службу уполномоченного по правам человека в Тюменской области раньше не обращался. Возможно, мы бы смогли помочь. Хотя за год через нашу службу проходят до полутора тысяч человек, большинство из них получает реальную помощь".

Он также отметил, что люди удивлялись и спрашивали, зачем они вышли на акцию, если рабочая группа для решения этих проблем уже есть и работает. По его словам, с участниками пикета готова была встретиться заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, отвечающая за социальную политику.

"Хотя не все требования можно удовлетворить по закону. Например, одна из участниц акции не может получить земельный участок, потому что уже имеет в собственности две квартиры. Но в любом случае я считаю, что площадь – не то место, где можно внимательно разобраться с проблемами инвалидов и многодетных семей, и решить их", – подчеркнул уполномоченный по правам человека в Тюменской области.

Сергей Миневцев подчеркнул, что защита интересов людей с ограниченными возможностями здоровья всегда находится в центре внимания. "Я, как уполномоченный по правам человека в Тюменской области, вхожу в рабочую группу, знаю обо всех проблемах людей с ОВЗ. Еще раз хочу подчеркнуть, что многие вопросы возникли из-за несовершенства федерального законодательства. Например, регион не может влиять на увеличение квот на санаторно-курортное лечение и льготы, предоставляемые из федерального бюджета. В настоящее время идет активная работа по определению размера имущественного ценза, его увеличение позволит нуждающимся инвалидам получить социальное жилье. После того, как все предложения будут сформированы, мы направим их губернатору Тюменской области", – подытожил омбудсмен.

Соб. инф.