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Строительное управление в Тюмени выплатило работникам долги по зарплате

Происшествия, 13:06 21 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более пяти миллионов рублей долгов по зарплате погасили на строительном предприятии в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила в компании "Специализированное строительное управление-6" нарушения трудового законодательства. Организация не выплатила сотрудникам заработную плату за декабрь 2019 года и первую половину января 2020 года в общей сумме более 5 млн рублей.

Директору акционерного общества было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Руководителю было предложено в кратчайшие сроки ликвидировать долги по зарплате.

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность на предприятии была полностью погашена.

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# долги по зарплате

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