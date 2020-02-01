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Иллюстрации к сказке "Конек-горбунок" представят на выставке в Тюмени

Общество, 12:00 21 февраля 2020

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Выставка живописи Ольги Трофимовой, посвященная 205-й годовщине со дня рождения Петра Ершова, откроется в Тюмени в областной думе 25 февраля, сообщает пресс-служба облдумы.

На выставке художница представит иллюстрации к сказке "Конек-горбунок". Зрители увидят весь сказочный путь главного героя Иванушки – от простого крестьянина до счастливого царя. Иллюстрации выполнены в технике классической акварели. Всего будет представлено более 50 листов.

На картинах изображены сибирский пейзаж и пространство, в котором можно обнаружить знаки родных мест, огненные розы ковров на рынке, лунные ворота Тобольского кремля, силуэт Тобольска и воды Иртыша. Также на выставке можно будет увидеть макет будущей книги в видеоформате.

Ольга Трофимова является членом Союза художников России, Союза дизайнеров России, Союза театральных деятелей России и главным художником Тобольского драмтеатра. Работы автора находятся в музейных собраниях России и Европы, в частных собраниях по всему миру.

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# выставка , Петр Ершов , художники

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