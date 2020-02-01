Ветераны Аромашевского района получили медали к юбилею Победы

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года вручил жительницам Сорочкинского сельского поселения глава Аромашевского района Игорь Власов и депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, сообщает администрация муниципалитета.

Награды получили Валентина Ивановна Зуева, Васса Матвеевна Яруткина, Анна Егоровна Душкина и Полина Дмитриевна Балутина из Русаковского сельского поселения. Поздравления ветеранов сопровождались исполнением песен на военную тематику артистами районного Дома культуры.

Первый заместитель главы Иван Пятилетов и начальник отдела социальной защиты населения Оксана Власова вручили юбилейные медали 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Нурижамал Давлетшиной и Зубайде Мухамадиевой, которые проживают в Тюменском районе.