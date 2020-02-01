Тюменские онкологи провели первую в регионе операцию по пересадке кости

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Онкологи отделения опухолей головы и шеи Медицинского города в Тюмени впервые провели операцию по пересадке кости. Подобные операции – большая редкость, ранее в России их выполняли только ведущие онкологи Москвы, сообщает областной департамент здравоохранения.

У 58-летнего тюменца диагностировали злокачественное новообразование нижней челюсти. Опухоль прорастала в окружающие ткани и разрушала практически всю левую половину костной структуры. В данном случае резекция челюсти была единственным радикальным методом лечения заболевания. Но для того, чтобы пациент мог вернуться к здоровой полноценной жизни, удаления опухоли недостаточно. В таких случаях врачам помогает пластическая хирургия.

Онкологи Медицинского города уже не первый год применяют различные методики пластического замещения послеоперационных дефектов. Ранее для того, чтобы восстановить пациентам челюсть, хирурги использовали титановые пластины. Однако в этот раз они выполнили сложную микрососудистую операцию, используя собственную кость пациента, и тем самым сделали большой прорыв в пластической хирургии.

В сложнейшей операции, которая длилась 14 часов, принимали участие пять хирургов Медицинского города: заведующая онкологическим отделением № 2 Юлия Шубина, врачи-онкологи Николай Костоев, Динара Вонтлая, Татевик Месропян и врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Родион Лутовинин. Благодаря слаженной работе врачей-анестезиологов и хирургов операция прошла успешно.

"Для пересадки мы взяли 12-ти сантиметровый участок малоберцовой кости (кость голени) вместе с мышцами, кожей и сосудами. Поскольку кость прямая, а нам нужно было повторить контуры челюсти и смоделировать подбородок, мы сделали несколько небольших распилов, не повреждая при этом мышцы и кожу. Затем мы сшили сосуды пересаживаемого участка с сосудами шеи и запустили кровоток", - рассказала Юлия Шубина.

По ее словам, малоберцовая кость не очень толстая и не несет большой опорной нагрузки, поэтому не требует замещения. В связи с этим пациент не будет испытывать никаких трудностей при передвижении после операции, единственное противопоказание - занятия тяжелыми видами спорта.

"От операции у мужчины остался лишь шрам на подбородке. Он уже может ходить, говорить и есть. В ближайшем будущем он сможет восстановить зубной ряд с помощью имплантов. Сейчас пациенту предстоит пройти курс лучевой терапии. Металлическим конструкциям лучевая терапия может навредить, но благодаря тому, что для восстановления челюсти мы использовали собственную кость пациента, риск осложнений минимален", - прокомментировала Юлия Шубина.

Останавливаться на достигнутом онкологи не намерены. В планах на ближайшее будущее - при моделировании верхней челюсти апробировать для пересадки подвздошную кость и угол лопатки, а также выполнять такие операции с одномоментным имплантированием зубов.