Тюменские школьники учатся создавать энергосистемы на интерактивной модели города

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Стенд, моделирующий энергосеть города, разместили в ТюмГУ для проведения финала олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы среди старшеклассников, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Стенд представляет собой интерактивную модель города, в которой каждый объект (макеты домов, больниц, фабрик) необходимо обеспечить электричеством из альтернативных источников энергии – настоящих, хоть и миниатюрных, солнечных панелей и действующих ветрогенераторов.

Как сообщил руководитель ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ" Дмитрий Яковлев, перед каждой игровой сессией участники олимпиады проводят аукцион, в котором конкурируют за возможность обслуживания игровых объектов.

"Командам, занимающимся на стенде, необходимо не только грамотно распределить имеющиеся ресурсы (избежать перегрузки сети, тепловых потерь или нехватки энергии), но и создать эффективную экономическую модель. Они должны построить правильную топологию объектов, учесть прогноз погоды, написать компьютерный алгоритм работы с внешним энергоисточником, а также выстроить стратегию взаимодействия с другими командами. Но самое сложное – это наладить коммуникацию внутри команды и гибко реагировать на изменения ситуации", - рассказал Дмитрий Яковлев.

После завершения олимпиады стенд станет инструментом обучения школьников и студентов в мероприятиях Регионального центра "Новое поколение" и ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ", а также площадкой для подготовки к будущим олимпиадам НТИ.

Заключительный этап олимпиады кружкового движения НТИ в направлении "Интеллектуальные энергетические системы" состоится 10-15 марта в Тюмени, Новосибирске и Москве.