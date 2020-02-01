"Колокольчиков" и "Крупеничек" научат делать ишимцев накануне Масленицы

| Фото: библиотеки им. А. И. Васильева | Фото: библиотеки им. А. И. Васильева

Ишимцев приглашают на мастер-классы по народному творчеству, где детей и взрослых научат делать традиционных русских кукол 22 февраля.

По словам главного библиотекаря библиотеки им. А. И. Васильева Анны Сигуевой, цикл мероприятий по русской культуре начнется в преддверии яркого и вкусного, любимого в народе праздника – Масленицы.

Более 1 тыс. человек посетят библиотечные книжные выставки, которые познакомят читателей с культурой, обычаями и традициями русского народа. Оформленные во всех библиотеках города, выставки расскажут посетителям историю возникновения главного символа культуры – великого и могучего русского языка. Экспозиции, периодически обновляясь, будут действовать до 24 мая – Дня славянской письменности и славы.

На мастер-классах по народному творчеству детей и взрослых научат делать традиционных русских кукол "Колокольчиков" - их считали вестниками хороших новостей, и "Крупеничек", которые сохраняли и приумножали все, что дорого семье. Участники изготовят обереги семейного очага и познакомятся со старинным русским народным промыслом – хохломой.

Для дошкольников библиотекари подготовили игровую программу, в которую включены старинные игры и затеи, а также информация о национальных традициях и культуре. Хранители книг выйдут в детские сады, где и проведут с детьми мероприятия в нескольких группах.

В целом организаторы обещают подарить землякам настоящий экскурс в прошлое, погружение в атмосферу загадочных обрядов, пророческих сказаний и народного творчества.

Инна Кондрашкина