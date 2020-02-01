Фильм "Парень из нашего города" покажут на кинолектории в музейном комплексе

| Фото: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте (архив)

Кинолекторий "Образ отечественной войны в советском кино", приуроченный к Году памяти и славы, откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 23 февраля в 15 часов, сообщает тюменское музейно-просветительское объединение.

Встреча кинолектория посвящена фильму Александра Столпера и Бориса Иванова "Парень из нашего города", вышедшему на экраны в 1942 году. Кинолента снята по мотивам одноименной пьесы Константина Симонова. Трюковыми и комбинированными съемками в фильме руководил режиссер Александр Птушко, который всегда находился в поиске новых уникальных возможностей кино. Главную роль в фильме сыграл любимец нескольких поколений зрителей Николай Крючков. Бесстрашную Варю в фильме сыграла Лидия Смирнова.

Киновед Наталья Соколова подробно расскажет об интересных фактах, связанных с историей создания фильма и участниками съемочного процесса. В конце встречи зрителям покажут фильм "Парень из нашего города".

Вход свободный. Возрастная категория: 12+.