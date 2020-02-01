Масленицу для детей устроят в сквере имени Юрия Куталова

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Городская детская масленица развернется в сквере им. Юрия Куталова за зданием ДНК "Строитель" 29 февраля в 11 часов, сообщают организаторы.

Праздник начнется с национальных игр и забав, хороводов, выставки изделий декоративно-прикладного творчества. В сквере организуют ярмарку сладостей и блинов.

В 12 часов стартует театральное представление "Как Емеля Масленицу встречал". В 13 часов праздник продолжится песнями, танцами и масленичными обрядами в исполнении детских творческих коллективов русской, казачьей, белорусской, украинской и чувашской культуры. Самые активные участники праздника получат сладкие призы.

Гулянья продлятся до 14 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.