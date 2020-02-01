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Книгу "Царский путь креста Господня" представят в научной библиотеке в Тюмени

Общество, 10:32 25 февраля 2020

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Презентация книги "Царский путь креста Господня" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени 28 февраля в 16 часов 30 минут, сообщает библиотека.

Книга "Царский путь Креста Господня" — труд наиболее чтимого в Сибири святого, святителя Иоанна Тобольского (Максимовича). "Она посвящена всем, кто переносит болезни, страдания, кто недоумевает о трудностях и превратностях земной жизни человека. Многие люди часто задаются вопросами: почему с ними происходят те или иные неприятности, для чего им посылаются скорби? На эти вопросы они найдут ответы в этой книге. В ней анализируются многочисленные скорби, с которыми каждый человек встречается на жизненном пути", — рассказали издатели.

Издание богато иллюстрировано, вводит читателя в мир ставрографии — науки об изображениях Креста.

Книга издана к столетию прославления в лике святых святителя Иоанна (Максимовича), 310-летию книги "Путь креста Господня" и к 75-летию Тюменской области. Подлинность рукописи установлена Российской государственной библиотекой, Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, монастырем Оптиной пустыни, а также подтверждена в статьях священников.

Возрастное ограничение: 12+.

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# издание , книга , презентация , Тюменская областная научная библиотека

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