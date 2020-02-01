Мастеров народных промыслов и ремесел ждут на конкурс "Славим человека труда"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в отрасли "Народные художественные промыслы" стартовал в Тюменской области.

Мастера по росписи и художественной обработке (дерево, металл, берестяной промысел) будут бороться за звание лучших в четырех номинациях в Тобольске 18 марта.

Лучших мастеров по художественной обработке металла выявят 19 марта в кузнечной мастерской в Тюмени. В этот же день состоится заключительная часть конкурса в музейном комплексе им. Ивана Словцова.

В конкурсные задания войдут ковка декоративного светильника, изготовление деревянной тарелки, традиционной игрушки из бересты, народная роспись на кухонной утвари.

Заявки от мастеров народных художественных промыслов и ремесел принимают по телефонам: 45-35-90, 45-09-93 (доб. 145), 8-919-959-36-18.