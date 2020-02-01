Ольга Ожгибесова прочтет первую лекцию из цикла "Исторические расследования и творчество"

| Фото: Тюменская областная научная библиотека (архив) | Фото: Тюменская областная научная библиотека (архив)

Первая лекция из цикла "Исторические расследования и творчество" пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 22 февраля в 14 часов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

Тема встречи — "Хроники 21-го года". Писатель, журналист, сценарист Ольга Ожгибесова расскажет об этом периоде, опираясь на архивные материалы о нашем крае.

Разговор будет сопровождаться показом документального фильма "Генерал мужицкой рати". Мероприятие ориентировано на старшеклассников и любителей познавательной литературы и краеведения.

Необходима регистрация.