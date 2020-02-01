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Ольга Ожгибесова прочтет первую лекцию из цикла "Исторические расследования и творчество"

Общество, 18:21 21 февраля 2020

Тюменская областная научная библиотека (архив) | Фото: Тюменская областная научная библиотека (архив)

Первая лекция из цикла "Исторические расследования и творчество" пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 22 февраля в 14 часов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

Тема встречи — "Хроники 21-го года". Писатель, журналист, сценарист Ольга Ожгибесова расскажет об этом периоде, опираясь на архивные материалы о нашем крае.

Разговор будет сопровождаться показом документального фильма "Генерал мужицкой рати". Мероприятие ориентировано на старшеклассников и любителей познавательной литературы и краеведения.

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# история , Литературно-краеведческий центр

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