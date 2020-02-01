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В филармонии прозвучат солдатские песни

Общество, 18:32 21 февраля 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется в тюменской филармонии 22 февраля в 19 часов. В программе – песни русского воинства от монгольского ига до Второй мировой, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.

Со сцены прозвучат песни времен Северной войны, Первой мировой и Гражданской войн, военные марши, рекрутские и солдатские строевые песни. Также будет исполнена кантата Алексея Ларина "Солдатские песни" для чтеца, народных голосов, академического хора и инструментального ансамбля.

Проект "Солдатские песни" – взгляд художника на события древней и недавней истории России. Уникальный музыкальный экскурс в отечественную историю подготовили хоровая капелла филармонии, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин и фольклорный ансамбль "ЯромилЪ", руководитель – Руслана Лосева.

Цена билета: 200-300 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , Тюменская филармония

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