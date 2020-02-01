Фильм "Счастье в конверте" представят в Тюмени

| Фото: организаторы Всероссийской акции «День короткометражного кино» | Фото: организаторы Всероссийской акции «День короткометражного кино»

Художественный фильм "Счастье в конверте" представят в Тюмени в кинотеатре "ЛазерСинема" 22 февраля, начало - в 17 часов.

Фильм "Счастье в конверте" — это фильм для всей семьи, это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации.

По словам автора сценария Евгения Бедарева, это народное кино. "Поэтому мы хотим, чтобы первыми картину увидели простые люди", - отметил он.

В фойе кинотеатра зрители смогут отправить письма с пожеланиями счастья своим родным и друзьям, а так же передадут видеоэстафету Екатеринбургу, где пройдет премьера этого фильма. В рамках презентации при участии благотворительного проекта "Мечтай со мной" один из маленьких тюменцев получит подарок от съемочной группы.

Перед премьерой автор сценария и продюсеры расскажут о процессе создания фильма.

Премьеры фильма перед выходом в прокат состоятся в 23 городах России — от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Ирина Шемякина