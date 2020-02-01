Сериал "Друзья" вернется на экраны мае этого года

| Фото: druzya-serial.ru | Фото: druzya-serial.ru

Новый эпизод сериала "Друзья" выйдет в мае 2020 года, сообщает РИА Новости.

В серии снимутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Режиссером нового эпизода выступит Бен Уинстон. Эпизод будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.

"Друзья" — американский комедийный сериал о жизни шести приятелей на Манхэттене. Серии выходили с 1994 по 2004 год.

Всего было снято 10 сезонов — в общей сложности 236 эпизодов. Сериал и актеры были удостоены множества наград, в том числе шесть премий "Эмми" и "Золотой глобус".