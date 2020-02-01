  • 22 февраля 202022.02.2020суббота
  • USD64,3008
    EUR69,4191
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер юго-западный

Сериал "Друзья" вернется на экраны мае этого года

Общество, 11:55 22 февраля 2020

druzya-serial.ru | Фото: druzya-serial.ru

Новый эпизод сериала "Друзья" выйдет в мае 2020 года, сообщает РИА Новости.

В серии снимутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Режиссером нового эпизода выступит Бен Уинстон. Эпизод будет доступен на стриминговой платформе HBO Max.

"Друзья" — американский комедийный сериал о жизни шести приятелей на Манхэттене. Серии выходили с 1994 по 2004 год.

Всего было снято 10 сезонов — в общей сложности 236 эпизодов. Сериал и актеры были удостоены множества наград, в том числе шесть премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сериал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:45 22.02.2020Россияне стали брать больше микрозаймов для покупки подарков к праздникам
11:55 22.02.2020Сериал "Друзья" вернется на экраны мае этого года
11:33 22.02.2020Тюменская пенсионерка планирует освоить графические редакторы
09:28 22.02.2020Областная больница №3 победила в конкурсе  грантов "Формула хороших дел"