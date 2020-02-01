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Работники старше сорока лет получат отгул для диспансеризации

Общество, 15:25 22 февраля 2020

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Работникам старше 40 лет будут предоставлять отгул для диспансеризации. Поправки в Трудовой кодекс одобрило правительство России, сообщает РИА Новости.

Вскоре документ внесут в Госдуму. Как следует из законопроекта, работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Такой отгул можно будет взять раз в год, при этом за работником сохраняются должность и средний заработок.

Проект поправок подготовили в Минтруде. В ведомстве обращали внимание, что формулировка "дополнительный выходной" в этом случае неприемлема, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается для прохождения диспансеризации.

В правительстве отметили, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию более доступной и будет способствовать увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества. Кроме того, эти изменения помогут в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

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# диспансеризация , Минтруд , работники

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