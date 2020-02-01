Класс по изучению казахского языка открылся в Ишиме

| Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

В международный день родного языка в Ишиме открылся класс казахского языка. Он назван именем поэта и просветителя Абая Кунанбаева, 175 летие со дня рождения которого празднуется в 2020 году, сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.⠀

Факультативная группа казахского языка будет работать на базе школы №12. На сегодняшний день подано 53 заявления от родителей, чьи дети хотят выучить казахский язык, набор в классы продолжается.

Праздник родного языка начался с концертной программы, подготовленной школьниками и учителями. Многие дети уже сегодня пели песни и читали стихи на казахском языке.⠀

Теплые слова напутствия и пожелания успехов в учебе "первоклашкам" сказали Алексей Владимирович Райдер, директор областного департамента образования и науки и Федор Борисович Шишкин, глава города Ишима.

Ишимские казахи провели традиционный обряд шашу - осыпания гостей сладостями. После почетные гости разрезали красную ленту, прозвенел первый звонок и ученики в сопровождении родителей, бабушек и дедушек посетили первый, открытый урок казахского языка.⠀

Ишимский класс - четвертый класс казахского языка в Тюменской области. Первые три работают в Упорово, Голышманово и Тюмени.