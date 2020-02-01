Тюменцев приглашают присоединиться к акции "Вахта памяти в каждый дом"

| Фото: Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

Акция "Вахта памяти в каждый дом" стартует в регионе в День защитника Отечества, сообщает Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

В тюменских подъездах появляются информационные стенды, на которых каждый житель дома может разместить фотографии, статьи, детские рисунки и письма своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Данная акция должна укрепить добрососедские отношениях на основе солидарного уважения к нашей истории, и продолжает лучшие традиции "Бессмертного полка", "Вахты памяти" и иных значимых социальных инициатив.

За исходными материалами акции, пожалуйста, обращайтесь к члену Совета Отцов при УПР в Тюменской области Сергею Ломакину.