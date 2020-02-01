Пособие на первенца: тюменские мамы оценивают новую меру соцподдержки

| Фото: из личного альбома семьи Герасимовых | Фото: из личного альбома семьи Герасимовых

Выплата в 150 тыс. рублей – это весомая поддержка молодым семьям, в которых родился первенец. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила жительница Тюмени Ксения Герасимова.

Впервые она стала мамой 13 января 2020 года. В семье Герасимовых родился сын, которого назвали Александром.

"О социальной выплате на первенца узнала в конце ноября 2019 года, тогда еще работала, не была в декрете. Эта новость стала приятной и неожиданной. А уже после рождения сына, мы с мужем пошли в МФЦ с документами, подали заявление, и через две недели деньги были на карте", - рассказала она.

| Фото: из личного альбома семьи Герасимовых | Фото: из личного альбома семьи Герасимовых

По словам молодой мамы, данное пособие важно, потому что ранее для первенца финансовая поддержка была не большая. Родителям первенца приходилось в большей степени рассчитывать только на себя.

"150 тысяч рублей – это хорошая сумма – на ребенка все средства можно направить. Постоянно что-то нужно, даже по мелочам. Он растет, половина гардероба уже мала. Подрастет сын, вложим из этого пособия средства в его развитие, в тот же бассейн отдадим на занятия", - говорит Ксения Герасимова.

Забота о молодых мамах чувствуется во многом, замечает она. Начиная с Перинатального центра: все прошло на высоком уровне, медики внимательные, заботливые, и, уже после выписки домой, врачи звонили, спрашивали о состоянии здоровья, добавляет мама первенца.

Социальная поддержка семей с детьми – приоритетное направление власти. Принятые на уровне региона меры поддержки стимулируют молодых людей на создание семьи, рождение детей.

"Думаем над рождением второго ребенка. Даже не потому, что есть пособия, материнский капитал, а просто хочется большую семью, потому что мы живем в прекрасном городе и области, где семьям уделяется большое внимание", - говорит Ксения Герасимова.

Напомним, новая мера социальной поддержки - выплата 150 тыс. рублей на первенца - введена в рамках реализации национального проекта "Демография" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Он предложил ее 21 ноября 2019 года, выступая с посланием депутатам регионального парламента.

По поручению губернатора региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося, начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. Студенческим семьям проживать на территории региона в течение пяти лет необязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

Анжела Лебедева