Итоги конкурса профмастерства "Педагогический калейдоскоп-2020" подводят в Тюменском районе

| Фото: пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

36 педагогов и наставников Тюменского района принимали в участие конкурсе профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2020", сообщает пресс-служба муниципального образования.

Конкурс открыли педагоги-психологи и учителя-логопеды – участники номинации "Педагог коррекционного сопровождения", впервые объявленной в 2020 году. Как определить цвет настроения, продемонстрировала педагог-психолог Новотарманской школы Мария Поткина.

Об использовании игр на занятиях для детей с общим недоразвитием речи рассказала учитель-логопед Ембаевской школы со стажем работы 18 лет Ольга Бердышева. Учитель-логопед Боровской школы Юлия Степура раскрыла возможности использования здоровьесберегающих технологий в логопедической коррекции.

Мастерством в работе с дошкольниками блеснули участницы конкурса "Воспитатель года". Представительница Боровского детского сада "Журавушка" Ирина Кальщикова представила проект "Сказочные лабиринты игр Воскобовича". Воспитатель Успенской школы Татьяна Малахова на своем занятии "Заколдованный лес" сделала акцент на развитие воображения у детей при помощи природоведческих игр, закрепила с малышами названия диких животных.

Физинструктор Переваловской школы Екатерина Ситникова посвятила свое конкурсное выступление предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне: организовала соревнования, обратив внимание детей командный дух и чувство товарищества.

Конкурсные испытания прошли и среди учителей. Как сделать урок интересным и привлечь внимание учеников, рассказали педагоги из Каскаринской, Винзилинской, Созоновской, Чикчинской, Мальковской и Онохинской школ.

В номинации "Сердце отдаю детям" профессиональным опытом и новыми идеями поделились работники дополнительного образования, в частности сферы спорта и молодежной политики. Их ждали этапы конкурса: "Мое педагогическое послание профессиональному сообществу", "Самопрезентация" и "Педагогическое многоборье" и, конечно, "Открытый урок".

Имена победителей станут известны 28 февраля на церемонии торжественного закрытия "Педагогического калейдоскопа – 2020" в Центре культуры и досуга "Вернисаж" п. Винзили.