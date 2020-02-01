На Ямале стартовало кочевье Дня оленевода

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Первой на Ямале кочующий День оленевода встретила фактория Кар-Нат. Оленеводы собрались, чтобы принять участие в традиционных спортивных соревнованиях, померяться силой, продемонстрировать красоту северной одежды, сообщает ИА "Север-пресс".

Завершится кочевье в северной Сеяхе Ямальского района 18 апреля. Соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в Надыме 29 февраля. День оленевода встретят в поселке Харампур Пуровского района 13 марта, а в городе Тарко-Сале и селе Ратта Красноселькупского района – 14 марта.

21 марта эстафету примут село Халясавэй и поселок Самбург Пуровского района, село Питляр Шурышкарского района и города Новый Уренгой, Муравленко, Ноябрьск. 22 марта праздник пройдет в поселке Ханымей Пуровского района. 28 марта его встретят Салехард, поселок Тазовский и село Овгорт Шурышкарского района.

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

4 апреля оленеводы соберутся на профессиональный праздник в райцентрах Аксарка и Яр-Сале, 10 апреля — в Антипаюте, 11 апреля — в селах Панаевск и Новый Порт Ямальского района, 16 апреля — в селе Гыда Тазовского района.