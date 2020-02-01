Руслан Кухарук: #СпецоперацияЛед демонстрирует возможности силовых структур

| Фото: ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

Проводить #СпецоперациюЛед в День защитника Отечества стало доброй традицией для города. Это прекрасная возможность показать, на что способны силовые структуры. Об этом на открытии сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Он пожелал, мальчишкам, подрастающему поколению защитников Отечества, брать с участников мероприятия пример.

#СпецоперацияЛед открылась на набережной Туры 23 февраля в 14 часов. Открытие началось с выступления духового оркестра ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Затем прошли выступления парашютистов, которые приземлились на лед Туры. По замерзшей поверхности реки проехал катер на воздушной подушке, затем курсанты ТВВИКУ показали приемы рукопашного боя.

#СпецоперацияЛед – это автогонки сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду. В них примут участие лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и лучшие автогонщики Урала. Для зрителей организовали несколько интерактивных площадок.

В 14 часов 30 минут стартовали заезды. В 15 часов 30 минут начнется финал "ТРЕК" в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга, а также финалы "Дрифт" и "Спецоперация Лед". Также в программе – МХ спидвей (дети) и Кубок Тюмени по мотогонкам на льду. В 17 часов 30 минут состоится церемония награждения победителей и участников.

Инна Пахомова