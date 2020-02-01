Омбудсмен Сергей Миневцев: Романов отказался от медицинского осмотра 23 февраля

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Продолжается ежедневный мониторинг здоровья участников акции Андрея Романова. 23 февраля активист отказался впускать врачей, сославшись на отсутствие проблем, рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев.

"Службы уполномоченных по правам человека и по правам ребенка продолжают ежедневный мониторинг ситуации группы, которая принимает участие в акции Романова. Мы еще 20 февраля сообщили в департамент здравоохранения о них, было организовано дежурство. Ежедневно к ним направляется врач, но по утрам они его домой не пускают. Сегодня с ними созвонилась консультант службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области Елена Кравцова. Романов сказал, что у него все хорошо. Он отказался соединить нас с членами его группы, сказав, что все хорошо. Завтра постараемся выехать. Не знаю, пустят нас или нет, но мы поедем", - рассказал он.

Напомним, 21 и 22 февраля с Андреем Романовым лично встречался уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, сообщает Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.