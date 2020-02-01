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"Зарница" для школьников прошла в Ялуторовском районе

Общество, 11:22 24 февраля 2020

www.72.mchs.gov.ru | Фото: www.72.mchs.gov.ru

14 команд школьников приняли участие в военно-спортивной игре "Зарница", которая прошла в Ялуторовском районе, сообщает Главное управление МЧС по Тюменской области.

Лучший результат показала команда из школы села Памятного, второе место у команды из школы Асланы, замкнула тройку призеров команда из Новотьялово.

На первом этапе соперники соревновались в пожарно-прикладном спорте. Участники, преодолев забор, надевали боевую одежду пожарного, а затем переносили пострадавшего. Оценивали прохождение дистанции сотрудники 81-й пожарно-спасательной части.

На этапе "Снайпер" выявили самых метких в стрельбе по мишени, на этапе "Уничтожение огневых точек противника" состязались в надевании противогаза и преодолении преграды из колючей проволоки. Этап "Лыжная переправа" представлял собой дистанцию 300 метров, которую участники пробегали на охотничьих лыжах. Завершили соревнования туристический конкурс "Бабочка", в нем необходимо было пройти по рабочей веревке, держась руками за веревку-перила.

В теоретической части игры школьники показали свои знания, ответив на вопросы военно-исторической викторины.

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# военно-спортивная игра , зарница , здоровый образ жизни , школьники , Ялуторовский район

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