Артур Алиев: отстаивать права инвалидов нужно законными способами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - один из регионов, где наиболее успешно развиваются проекты по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такое мнение высказал сотрудник Всероссийского общества слепых по вопросам доступной среды Артур Алиев.

"Я работаю в этом направлении с конца 2014 года. Даже у соседей не так все радужно, как у нас. Это не говорит о том, что у нас все хорошо. Проблемы всегда есть, но они не решаются в раз", - сказал Артур Алиев.

По его словам, нередко бывает так, что среда уже адаптирована под людей с ограниченными возможностями здоровья, но подводит персонал, который еще не знает, как правильно оказать услугу. В ВОС эту проблему знают и решают ее.

"Мы когда в комиссиях участвуем, то разъяснительные беседы ведем с руководителями, различными специалистами. И уже много положительных моментов в плане того, что услугу можно получить, как правило, в любом учреждении. Не нужно приходить и требовать. В общении нужен позитивный настрой. У меня не было таких случаев, когда бы отказали в грубой форме. Как правило, все получается", - рассказал сотрудник Всероссийского общества слепых.

Артур Алиев - один из тех, кто подписал петицию против активиста Андрея Романова, так как считает его методы достижения целей неприемлемыми.

"Человек не вполне владеет представлениями о проблемах людей с инвалидностью и грубыми способами с позиций требований пытается что-то получить. Больше это похоже на продвижение собственных интересов, нежели на отстаивание прав. Для этого есть законные способы. Как он это делает, так вряд ли можно добиться положительных результатов. Это больше будет наводить тень на общественные организации, которые на деле отстаивают права инвалидов", - подчеркнул Артур Алиев. Его заявление опубликовано на официальном сайте региональной организации Всероссийского общества слепых.

Соб. инф.